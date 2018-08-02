В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Городской голова Киева Виталий Кличко в четверг, 2 августа, открыл памятник богатырю Илье Муромцу.

"Хочу отметить, что городу создание скульптуры и обустройство первой очереди этого красивого парка ничего не стоило! Мы не тратили бюджетные средства. Это меценатский проект", - сказал Кличко.

Художник-скульптор Владимир Журавель, создавший памятник, во время торжественного открытия скульптуры отметил: "Это мечта моего детства - стоять рядом с богатырями современности. А уж о том, чтобы вылепить легендарного богатыря... О таком я даже не мечтал. Это очень большая ответственность".

Позировал для образа богатыря обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

Памятник Илье Муромцу 11 м в высоту вместе с холмом и гранитным постаментом.

"Это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D-принтера. Такого для скульптуры большого размера в Украине и, может быть, в мире еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Владимиру Журавлю пришлось изобрести такую уникальную технологию", - рассказал Кличко.

Ранее Кличко объяснял, почему возникла идея установить в Киеве памятник богатырю: "Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история, которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова: там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира".

Согласно общепринятой версии, былинный герой Илья Муромец родился в деревне Карачарово неподалеку от города Муром (Владимирская область). В Муроме установлен памятник Илье, а в Карачарове воздвигнут поклонный крест.

Некоторые историки XIX века высказывали гипотезу, что малой родиной богатыря мог быть Карачев в Брянской области или расположенный не так далеко от него город Моровийск на Черниговщине. Данное заключение основывается на возможности слияния в народном эпосе образа Ильи Муромца с преподобным Илией Печерским.