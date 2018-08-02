Полиция Швеции обнаружила кровь в соборе, откуда украли королевские короны и державу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полиция Швеции нашла следы крови в соборе города Стренгне, из которого ранее на этой неделе были похищены драгоценности, принадлежавшие шведскому королю Карлу IX.

По информации ресурса Local, следователи обнаружили улики, предположительно, связанные с преступниками. Шведские правоохранительные органы также сообщили о факте кражи в Интерпол, чтобы предотвратить возможную продажу похищенного.

В свою очередь шведская газета Aftonbladet отмечает, что при обыске собора сотрудникам полиции удалось найти следы крови, возможно, одного из грабителей. Однако в полиции пока не подтвердили эту информацию.

"Расследование продолжается, но я не могу сообщить о каких-либо новых деталях", - приводит издание слова представителя полиции Стефана Дангардта.

Ранее на этой неделе воры украли из собора в городе Стренгнес, расположенном к северу от Стокгольма, две короны - короля Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу.

По информации шведских СМИ, грабители скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.

По словам представителя полиции Томаса Агневика, точную стоимость украденных из собора драгоценностей оценить невозможно, так как они уникальны.

Карл IX из династии Васа стал королем Швеции в 1604 году. В 1611 году разразился конфликт между Швецией и Данией, который стал неожиданностью для монарха, Карл IX скончался от удара в том же году. Карл IX был погребен в соборе в Стренгнесе.