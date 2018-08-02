Бушующий в Калифорнии пожар признали одним из самых разрушительных в истории штата

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар, получивший название "Карр", уничтожил уже более 50 тысяч гектаров земли и 1 тыс. жилых домов в американском штате Калифорния, став одним из самых разрушительных пожаров в истории штата, сообщил в четверг телеканал Fox News.

Согласно сообщению, на данный момент над ликвидацией "Карра" и других природных пожаров, бушующих в разных частях Калифорнии, работают более 10 тыс. сотрудников экстренных служб.

По информации местных властей, на данный момент пожарным удается сдерживать распространение пожаров только на 35-40%. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром.

По информации местных СМИ, по меньшей мере восемь человек погибли в результате охвативших Калифорнию пожаров. Еще 19 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что калифорнийские пожарные работают над ликвидацией 17 пожаров, уничтоживших уже более 100 тыс. гектаров на территории штата.

Десятки тысяч человек эвакуированы из опасных районов.

Пожары начались в Калифорнии 23 июля и с тех пор только продолжают распространяться, несмотря на усилия пожарных.