На базе ВВС США в штате Огайо объявили тревогу из-за вооруженного человека

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники сил безопасности и экстренных служб военно-воздушной базы "Райт-Паттерсон" в американском штате Огайо расследуют сообщения о неподконтрольном вооруженном человеке на территории объекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в твиттере авиабазы.

"Около 12:40 (по местному времени - ИФ) сотрудники экстренной службы отреагировали на сообщения о неподконтрольном стрелке, который находился на территории госпиталя авиабазы", - говорится в сообщении.

"Сотрудникам базы было отдано распоряжение укрыться в безопасных местах на время проведения расследования", - сообщается в твиттере базы ВВС США.