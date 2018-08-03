В Южной Корее собрались реформировать службу военной контрразведки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил провести реорганизацию службы военной контрразведки - Командования оборонной безопасности (КОБ), сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Также глава государства сменил главу этой службы, назначив вместо генерала Ли Сук Ку на этот пост генерала Нам Ен Сина.

"В рамках широкомасштабной реформы президент распорядился создать новое командование, расформировав и реорганизовав Командование оборонной безопасности, чтобы навсегда покончить с прошлым", - сказал пресс-секретарь президента Юн Ён Чхан.

СМИ отмечают, что подобное решение связано с недавним кризисом, в центре которого оказалось руководство КОБ. Скандал разгорелся в связи с появившимися сообщениями о том, что в прошлом году, до прихода Мун Чжэ Ина к власти, КОБ всерьез рассматривала возможность введения военного положения в стране, чтобы иметь возможность задействовать военнослужащих для подавления антиправительственных акций.

Мун Чжэ Ин возглавляет Южную Корею с мая прошлого года. Его предшественница Пак Кын Хе была отстранена от своего поста весной 2017 года, ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, связанным с коррупцией, взяточничеством, злоупотреблением служебным положением и разглашением государственных секретов.

В апреле этого года Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление полномочиями в бытность лидером страны. Суд также назначил ей штраф в размере $16,9 млн.