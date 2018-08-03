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В Грузии задержали обвиняемого в мошенничестве и взятках нижегородского депутата

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Фигурант дела о мошенничестве и взяточничестве, депутат Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Владимир Глушков задержан в Грузии.

СУ СКР по Нижегородской области сообщает в пятницу, что разыскиваемый был задержан накануне по материалам следственных органов, представленным в "Интерпол". В настоящее время через Генпрокуратуру РФ решается вопрос об экстрадиции задержанного для привлечения его к уголовной ответственности в России.

Ранее сообщалось, что с 2013 по 2016 год Владимир Глушков и его брат, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Глушков, вместе с подельниками под видом реконструкции автостанции в нижегородском городе Балахне возвели двухэтажное здание торгового центра. Строительство велось по поддельной проектной документации, для чего были внесены заведомо ложные сведения в официальные бумаги. При этом все сооружения, необходимые для функционирования автостанции, были снесены, а планировка территории изменена.

Соучастники приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым, по данным следствия, Балахнинскому району причинен ущерб на сумму не менее 26,6 млн рублей. Депутатам инкриминируется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Кроме того, в отношении Александра Глушкова было возбуждено еще одно уголовное дело - о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). В июле 2015 года он получил 6 млн рублей от представителя строительной фирмы. Деньги предназначались для решения вопроса о выделении земельных участков для строительства многоквартирных домов в Балахне. В качестве посредника при получении взятки выступил Владимир Глушков, в отношении него также было возбуждено уголовное дело.

Александр Глушков в настоящее время находится в международном розыске.

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Теги: Грузия, Владимир Глушков
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