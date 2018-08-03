После гибели епископа Коптская церковь не будет постригать в монахи в течение года

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Коптская церковь Египта прекратила принятие послушников в монастыри и пострижение в монахи сроком на год, сообщает газета Washington Post.

Поводом для такого решения стала смерть настоятеля монастыря Макария Великого епископа Епифания, который 29 июля был найден мертвым в луже крови в собственной келье. По предварительным данным, у иерарха Коптской церкви обнаружены травмы спины и головы.

Настоятель монастыря Макария Великого был известным переводчиком христианского наследия на арабский язык.

Полиция расследует обстоятельства его гибели.