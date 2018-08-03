Администрация президента Польши сочла незаконным решение ВС по пенсионному возрасту судей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента Польши Анджея Дуды в пятницу опубликовала заявление, в котором осудила решение Верховного суда приостановить вступление в силу нового закона о сроках выхода судей на пенсию, сообщает агентство Associated Press.

По мнению администрации польского президента, такое решение Верховного суда является незаконным.

Ранее суд отложил вступление в силу закона, согласно которому судьи старше 65 лет обязаны уходить на пенсию.

Данные судебная реформа в частности вынуждает первого председателя Верховного суда Польши Малгожату Герсдорф, которой в конце прошлого года исполнилось 65 лет, но чей мандат на этом посту, согласно единогласному решению судей Верховного суда, истечет в 2020 году, уйти на пенсию. Кроме того, из-за этих изменений своих мест лишиться могут также около 40% судей, если они не обратятся к президенту Польши с просьбой о продлении мандата.

В ЕС считают, что данный законопроект угрожает системе правосудия в стране.