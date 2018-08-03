Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пользователи из ряда стран в пятницу сообщили о сбоях в работе сервисов Facebook, свидетельствуют данные портала Down Detector, собирающего данные о неполадках в работе сайтов.

Согласно данным портала, более 22,5 тыс. человек по всему миру сообщили о сбоях.

Проблемы с Facebook замечены в США, в Великобритании, Польше, Бангладеш, Мексике, Бразилии, Перу и других странах. Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает из Бангладеш и Нью-Йорка.

Сообщений о сбоях из России практически нет.

По данным "Интерфакса", в Москве сайт работает в обычном режиме.