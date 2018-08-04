Землетрясение магнитудой 4,5 произошло близ Алма-Аты

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в субботу в 08:08 по времени Астаны (05:08 по Москве) произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

По ее данным, эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,1 располагался на глубине 10 км в 45 км на юго-запад от Алма-Аты.

Координаты эпицентра: 42.99 градуса северной широты, 77.38 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.