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Дом лауреата Нобелевской премии в Румынии осквернили вандалы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вандалы написали антисемитские тексты на родном доме Эли Визеля, лауреата Нобелевской премии мира, сообщил телеканал CNN со ссылкой на институт Визеля.

Эли Визель - американский и французский писатель еврейского происхождения, переживший Холокост. Его мать была убита в лагере Аушвиц, а отец умер в лагере Бухенвальд. Значительная часть его творчества посвящена трагедии евреев в годы Второй Мировой войны. В 1986 году он получил Нобелевскую премию мира "за приверженность тематике, посвященной страданиям еврейского народа, жертвам нацизма"". В 2004 году он возглавил комитет, который расследовал участие румынских властей в Холокосте. Умер в 2016 году.

Антисемитские надписи появились в пятницу на стенах дома в румынском городе Сигет, где родился Визель. Среди них "еврейский нацист в аду вместе с Гитлером", надпись о педофилии и фамилии лидеров Германии (Ангелы Меркель), США (Дональда Трампа) и России (Владимира Путина).

Министерство иностранных дел Румынии опубликовало заявление, в котором осудило случившееся. Полиция начала расследование и составила список подозреваемых на основе записей камер наблюдения.

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Теги: Эли Визель, Румыния, Холокост, Сигет
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