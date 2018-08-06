Подросток с оружием ограбил 9-летнего мальчика в США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Подросток с пистолетом ограбил девятилетнего мальчика, продававшего лимонад на улице в городе Монро штата Северная Каролина, сообщила в воскресенье газета The Charlotte Observer.

Ограбление произошло в субботу около 15:00 по местному времени. По версии следствия, потерпевший мальчик продавал лимонад на улице, когда к нему подошел некий подросток и потребовал отдать деньги, приставив пистолет к животу. Он забрал меньше $20 наличными и скрылся.

Полиция обследовала близлежащую рощу и нашла черный пневматический пистолет, шапку защитного цвета и металлическую банку. Предположительно, грабитель мог спрятать среди деревьев велосипед и скрыться на нем.