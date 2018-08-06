США готовятся ужесточить меры против хакеров

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Администрация Соединенных Штатов разрабатывает новые меры наказания хакеров, которые могут осуществить проникновения в сети важнейших структур, сообщила газета The Wall Street Journal.

"Инициатива в отношении принятия конкретных действий в этом направлении исходит от основных федеральных агентств в связи с необходимостью противостояния нарастающим угрозам электрическим сетям страны и другим жизненно важным структурам от хакеров, спонсируемых, в частности, Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", - пишет издание.

Ряд стран, включая Россию и Китай, продолжают вмешиваться в дела Соединенных Штатов, этот процесс необходимо остановить, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье.

"Нам надо это прекратить, надо остановить вмешательство в наши дела со стороны. Однако таких стран много, в том числе это и Россия, и Китай", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Огайо.

По его словам, к этим странам можно отнести также Северную Корею.

При этом Трамп добавил, что именно в настоящее время вмешательство в дела США со стороны иностранных государств осуществляется наиболее активно.