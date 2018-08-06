За сутки в Чикаго убили пять человек и ранили несколько десятков

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли и еще около 40 получили ранения в течение воскресенья в криминальных войнах в Чикаго, сообщил в ночь на понедельник на пресс-конференции руководитель городской полиции Фред Уоллер.

"Чикаго пережил вечер насилия. Инциденты со случайной или целенаправленной стрельбой на наших улицах полностью неприемлемы", - сказал он.

По данным CNN, лишь за три часа перестрелки были зафиксированы в 10 разных местах города.

В 2016 году в Чикаго было зарегистрировано наибольшее количество убийств почти за 20-летний период, однако с тех пор отмечено некоторое снижение этого показателя, напоминает CNN.