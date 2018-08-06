Абэ на годовщине бомбардировки Хиросимы напомнил о необходимости избавления от ядерного оружия

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник на церемонии, приуроченной к 73-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, заявил о серьезных расхождениях между различными странами по вопросу ликвидации ядерных арсеналов в мире.

"В последние годы среди стран проявились различия относительно того, как добиваться сокращения ядерного оружия", - приводит слова премьера японский телеканал NHK.

"Наш народ, придерживаясь принципов отказа от ядерного оружия, будет упорно играть роль моста между двумя сторонами (странами с ядерным оружием и без - ИФ) и возглавлять усилия международного сообщества (по избавлению мира от ядерного оружия - ИФ)", - отметил Абэ.

На церемонии также выступал мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, заявивший, что "определенные страны демонстрируют недвусмысленный национализм и модернизируют свои ядерные арсеналы".

По его словам, подобная политика "вновь разжигает напряженность, которая ослабла вместе с окончанием "холодной войны". Мэр Хиросимы добавил, что при отказе от борьбы с ядерной угрозой человечество может вновь совершить "страшную ошибку".

Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросиму и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате бомбардировки Хиросимы и от последовавшей лучевой болезни погибли около 130 тыс. человек

В мае 2016 года тогдашний президент США Барак Обама посетил Хиросиму, он стал первым действующим главой американского государства, побывавшим в этом городе.