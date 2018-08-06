Киев подаст в ЕСПЧ комплексный иск по всем арестованным в РФ украинцам

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - На следующей неделе Украина подаст в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) комплексный межгосударственный иск относительно украинских заключенных, незаконно, по мнению Киева, удерживаемых России.

"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации относительно всех наших политзаключенных. Это некоторая категория лиц, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации", - сказал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов в эфире "5 канала" в понедельник.

По его словам, подача иска позволит обратить внимание международной общественности к проблеме данной категории лиц, "и внимание Страсбургского суда обеспечит, как минимум, то, что у них будут человеческие условия содержания". Кроме того в перспективе появится возможность освободить заключенных, добавил Петухов.

Ранее сообщалось, что Украина также намерена обратиться в ЕСПЧ с иском против Российской Федерации относительно, как утверждают в Киеве, незаконной массовой высылки граждан Украины и других государств из Крыма.