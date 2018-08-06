Средняя зарплата в западной Германии оказалась на четверть выше, чем в восточной

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Средний размер заработной платы в западных землях ФРГ более чем на четверть превышает доходы жителей востока страны, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству.

На конец 2017 года средний уровень зарплаты до вычета налогов и сборов в восточных землях, включая Берлин, составлял 2600 евро, в западных - 3339 евро, сообщает агентство DPA.

Самый низкий показатель зафиксирован в саксонском округе Гёрлиц - 2183 евро. Больше всех получают жители баварского Ингольштадта - 4635 евро.

На первом месте среди федеральных земель находятся Гамбург (3619 евро), далее следуют Баден-Вюртемберг (3546 евро) и Гессен (3494 евро). Последние три позиции занимают Саксония (2479 евро), Тюрингия (2459 евро) и Мекленбург - Передняя Померания (2391 евро).

Средний уровень месячной зарплаты в целом по стране составляет 3209 евро против 3133 евро на конец 2016 года, отмечает Deutsche Welle.