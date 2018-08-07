Лесные пожары в Португалии приблизились к популярному курорту Алгарве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары приблизились к популярному курорту Алгарве в Португалии, пляжи заволок густой черный дым, сообщает издание The Portugal News.

"В результате лесных пожаров в курортном регионе Алгарве эвакуированы две гостиницы, пострадали 44 человека, среди которых 72-летняя женщина, которая находится в критическом состоянии, она доставлена в больницу Сан-Хосе в Лиссабоне", - сообщается на сайте.

По всей стране с 3 августа бушуют более 20 пожаров, и лишь пять из них почти потушены. Причина возгораний - аномальная жара, в некоторых районах Португалии температура достигала 47 градусов Цельсия. С момента начала стихийного бедствия из-за сильного ветра огонь охватил около четырех тысяч гектаров сосновых и эвкалиптовых лесов. "Красный уровень" природной опасности сохраняется в 11 округах Португалии, в семи объявлено штормовое предупреждение.

По данным издания, в операциях по тушению задействовано более тысячи пожарных, 357 транспортных средств и семь вертолетов, однако из-за дыма, покрывшего территории, тушение огня с воздуха осложняется. В понедельник днем к бригадам присоединились два самолета из Испании.

Как сообщил начальник бригады пожарных в Алгарве, в понедельник были взяты под контроль и почти потушены леса рядом с городом Силвиш и с поселком Моншики.