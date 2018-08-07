В Италии при сходе оползня погибли двое туристов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли в результате схода оползней на севере Италии, сообщает Tgcom24.

Жертвами стихии стали двое итальянских туристов, чей автомобиль попал под грязевой поток.

СМИ отмечают, что оползни, вызванные бурей, сошли близ города Курмайер, расположенного у подножия горы Монблан.

Кроме того, в целях предосторожности спасатели эвакуировали накануне из области Валле-д'Аоста в общей сложности 123 человека. Многих из них вывозили на вертолетах.

Также во вторник утром местные власти распорядились провести в ближайшее время эвакуацию еще 200 человек.

Из-за схода оползней повреждены жилые дома в сельской местности, перекрыты несколько автомобильных дорог.