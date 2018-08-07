Норвегия и Британия будут патрулировать Балтику для противодействия российским подлодкам

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Великобритания и Норвегия намерены приобрести американские самолеты P-8A "Посейдон" для совместных операций по отслеживанию российских подлодок в Балтийском море, пишет британская The Daily Telegraph со ссылкой на представителя Минобороны Соединенного Королевства.

Обе страны получат 14 самолетов P-8A "Посейдон", пять из которых будут отправлены в Норвегию, девять - в Великобританию. Первый самолет поступит на вооружение британских вооруженных сил в 2019 году и будет базироваться на базе ВВС "Лоссимут" в Шотландии.

Общая стоимость британской партии из девяти "Посейдонов" обойдется Лондону в 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,89 млрд).

Решение о закупке американских самолетов для патрулирования моря было принято после заявлений министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о значительном повышении активности российских подлодок на Балтике.

Он отметил, что Королевские военно-морские силы в 2107 году были вынуждены 33 раза реагировать на приближение российских военных кораблей к британским морским границам, сравнив с ситуацией в 2010 году, когда был зафиксирован лишь один такой инцидент. По мнению Уильямсона, это свидетельствует о растущей агрессии со стороны Москвы.

При этом представитель Минобороны Норвегии Тоун Скоген во время визита на базу Лоссимут отметила, что "в дальнейшем мы ( Великобритания и Норвегия) можем укрепить наше военное сотрудничество с использованием высокотехнологических возможностей, таких как истребитель F-35 и партульные мосркие самолеты P-8".