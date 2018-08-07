В Узбекистане осудили работников детского дома, насиловавшиех воспитанников

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В городе Маргилан (Ферганская область Узбекистана) директор дома милосердия (детдома) и шестеро его сотрудников осуждены на сроки от трех до четырех лет за физическое и сексуальное насилие над воспитанниками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда республики.

"Бывший директор дома милосердия Камол Якубов и его заместитель Собиржон Усманов приговорены судом к четырем годам лишения свободы. Кроме того, пятеро сотрудников учреждения осуждены к тюремному заключению сроком от трех до трех с половиной лет, еще двое - к трем годам исправительных работ", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе судебного расследования установлены факты систематического физического и сексуального насилия над воспитанниками. Кроме того, в учреждении выявлена крупная растрата государственных средств.

По данным пресс-службы, девятерым сотрудникам детдома предъявлены обвинения по статьям "хищение путем присвоения или растраты", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "истязание", "вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение".

Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Самарканде в июле был арестован директор спецшколы для мальчиков и его заместитель, обвиняемые в избиении учеников и привлечении их к принудительному труду.