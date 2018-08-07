Белоруссам разрешили играть в азартные игры с 21 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", которым разрешены онлайн-казино и увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений с 18 до 21 года.

"Документом в Белоруссии легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети Интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино)", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия к ней. "Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года", - уточнили в пресс-службе президента Белоруссии.

Также введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре. Для организаторов закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.