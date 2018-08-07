Вице-президента Аргентины приговорили к почти шести годам тюрьмы за коррупцию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суд Аргентины признал виновным вице-президента Аргентины Амадо Буду в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает во вторник АР.

По данным агентства, срок его тюремного заключения составит 5 лет и 10 месяцев. Помимо этого, он больше не сможет занимать государственные должности.

По версии следователей, Буду, будучи министром экономики, в период с 2009 по 2011 года злоупотреблял служебным положением, чтобы оказать содействие компании Ciccone Calcografica, специализирующейся на изготовлении печатной продукции.

В июле этого года Буду официально просил суд снять с него обвинения в коррупции, однако его ходатайство не было удовлетворено.