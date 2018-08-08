Азиз Суракматов избран мэром Бишкека

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Бишкекского городского кенеша (совета) в ходе внеочередной сессии в среду избрали мэром столицы единственного кандидата Азиза Суракматова, передает в среду корреспондент "Интерфакса".

К выборам мэра Бишкека депутаты приступили без обсуждения его программы, сославшись на то, что кандидат "провел обстоятельные встречи с фракциями, где изложил свое видение и программу развития города".

Кандидатура Суракматова была выдвинута коалицией большинства Бишкекского горкенеша, он являлся единственным безальтернативным претендентом на пост мэра киргизской столицы, что вызвало резкое возмущение со стороны гражданского сектора.

Согласно закону "О статусе столицы" мэра выбирают депутаты Бишкекского городского кенеша путем тайного голосования, и выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов.

В Бишкекском горкенеше 45 депутатов, на внеочередной сессии в среду присутствовали 44 городских парламентария, кандидатуру мэра поддержали 43, один проголосовал против. Мэр избирается на четыре года, но может быть досрочно освобожден от должности.