Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 130 человек

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Не менее 131 человека погибли в результате землетрясения в районе острова Ломбок в Индонезии, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 105 погибших.

В сообщении агентства отмечается, что, по данным индонезийских властей, более 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате удара стихии.

Ранее в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщили, что из-за землетрясения без жилья остались 70 тыс. человек, были разрушены десятки тысяч домов. Кроме того, 236 человек получили серьезные травмы.

Выступая на брифинге, представитель этого ведомства отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, и количество жертв и пострадавших в результате стихии может возрасти.

Как сообщила Геологическая служба США, основной подземный толчок магнитудой 7 был зафиксирован в 11:45 по местному времени (14:45 по Москве) в воскресенье. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10,5 км в северной части Ломбока.