BMW отзовет 324 тысячи дизельных автомобилей в Европе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Немецкий автопроизводитель BMW AG отзывает с европейского рынка около 324 тысяч автомобилей с дизельными двигателями из-за возможной неисправности модуля рециркуляции отработанных газов (EGR, Exhaust Gas Recirculation).

Как сообщается в пресс-релизе компании, в редких случаях неисправность может привести к возгоранию. Отзыв является добровольным.

Отзыв касается машин с 3-й по 7-ю серию и внедорожников X3-X6 с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, произведенных с апреля 2015 по сентябрь, и машин с шестицилиндровыми двигателями, выпущенных с июля 2012 по июнь 2015 года.

Акции BMW дешевеют на 0,3% в начале торгов в среду. С начала года капитализация компании уменьшилась на 3,7%, до 54,32 млрд евро.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее начали расследование в отношении BMW после многочисленных случаев самопроизвольного возгорания автомобилей.

17 южнокорейских клиентов BMW обратились в суд с требованием возмещения ущерба. Они обвиняют компанию в слишком поздней реакции на технические проблемы. Средняя сумма иска составляет около 4 тыс. евро и, по словам адвоката, в ближайшее время число истцов может увеличиться.