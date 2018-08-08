В Конституцию Молдавии предложили вписать положение о европейской интеграции страны

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил журналистам, что инициатива правящей Демократической партии о внесении поправки о евроинтеграции в Конституцию страны будет принята осенью.

"Эта наша инициатива остается среди тех немногих задолженностей, которые не удалось принять в ходе завершившейся весенне-летней сессии. У парламентского большинства пока не хватает голосов для принятия этой поправки в Конституцию. Мы будем вести переговоры по этому поводу с парламентскими партиями, которые поддерживают курс европейской интеграции - либералами и либерал-демократами", - сказал Канду.

"Надеюсь, что осенью удастся это сделать. Не следует забывать, что могут возникнуть и проблемы с промульгацией (утверждением главой государства - ИФ) этого закона. Для этого опять же нужно время, чтобы повторно проголосовать в парламенте", - отметил спикер.

Он напомнил, что правящая партия выступила с этой инициативой в конце 2017 года. Демократы предложили внести в Конституцию положение о том, что "европейская интеграция является стратегической целью страны, основой вектора внешней политики Молдавии".

Конституционный суд дал положительное заключение этой инициативе. Согласно законодательству, она может быть рассмотрена в течение года с момента получения заключения КС, то есть до конца 2018 года.

Канду не ответил на вопрос о том, намеревается ли парламентское большинство в четвертый раз отстранять на время от должности президента Игоря Додона, чтобы промульгировать поправки в Конституцию.

"Давайте, не будем торопить события. Дождемся осени, посмотрим, что будет. Мы понимаем, что будет сложно, так как начнется предвыборный период, будет много заявления, крайности, жесткая позиция некоторых партий. Нужно проявить терпение и мудрость, чтобы решить все вопросы в интересах страны", - сказал Канду.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он не утвердит такие поправки в Конституцию.

Согласно законодательству, президент обязан промульгировать закон, если парламент проголосовал за него повторно. Если президент отказывается это делать, согласно решению Конституционного суда, он может быть на время отстранен от должности, а указы о промульгации или назначениях на должность подписывает от имени президента спикер парламента.

За два года президентства Додона, парламент трижды прибегал к этой процедуре. Таким образом, были назначены министр обороны и еще несколько членов правительства, а также утвержден закон о запрете в Молдавии "российской пропаганды".