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Экс-прокурора грузинской Кахетии вновь задержали по подозрению в убийстве

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщило в среду о задержании бывшего прокурора региона Кахетия, бизнесмена Георгия Чантурия по обвинению в убийстве бывшего командующего Национальной гвардией Самсона Кутателадзе.

"В результате интенсивных следственных действий, на основании постановления суда задержан Чантурия 1981 года рождения по обвинению в умышленном убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия", - говорится в заявлении МВД Грузии.

При обыске дома обвиняемого сотрудники МВД нашли три автомата и более 500 патронов к ним.

Между тем адвокат Чантурия Анна Кекенадзе утверждает, что ее подзащитный невиновен. "У следствия нет никаких доказательств совершения убийства моим подзащитным. Что касается изъятия накануне из его дома оружия, то сотрудниками МВД нарушены все процессуальные нормы. Сам Чантурия заявляет, что оружие ему подбросили", - заявила она журналистам.

Убийство произошло в январе 2018 года в административном здании так называемого "стамбульского" рынка в городе Рустави, совладельцами которого были убитый и подозреваемый.

Через несколько дней после убийства Чантурия был задержан по обвинению в убийстве, однако впоследствии освобожден за недоказанностью вины.

Кутателадзе был депутатом парламента Грузии в 2008-2012 годах, куда избирался от блока "Единое национальное движение - За победившую Грузию". В парламенте он занимал должность заместителя председателя комитета по обороне и безопасности.

Он служил в Вооруженных силах Грузии с 1991 года, в 2004-2006 годах был командующим Нацгвардией Грузии, участвовал в миротворческой миссии в Ираке.

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Теги: Грузия, Кахетия
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