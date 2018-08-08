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Американского конгрессмена арестовали за торговлю инсайдерскими данными

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Члена Конгресса США, республиканца Криса Коллинза арестовали по подозрению в торговле инсайдерской информацией, сообщает CNBC.

Обвинения предъявлены не только конгрессмену от штата Нью-Йорк, но и его сыну, а также отцу невесты сына.

Претензии к Коллинзу касаются работы австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics, в состав совета директоров которой он входит.

Сообщается, что летом 2017 года конгрессмен передал сыну, который играет на бирже, результаты тестирования лекарств. Сын конгрессмена передал данные отцу невесты и неназванному числу сообщников. Все они использовали сведения, принимая решения о покупке или продаже акций австралийской компании.

Благодаря инсайдерской информации от Коллинза все они смогли избежать крупных финансовых убытков, которые могли достигать $768 тысяч.

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