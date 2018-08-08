Супругу Башара Асада поместили в больницу Дамаска с онкологией

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Супруга президента Сирии Башара Асада Асма проходит лечение в одной из больниц Дамаска от онкологического заболевания, сообщает в среду сирийское агентство САНА со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера.

По данным агентства, злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена у Асад на ранней стадии.

Агентство также опубликовало фотографию, на которой президент Сирии навещает свою супругу в больнице в Дамаске.

Супруга лидера, 42-летняя Асма Асад, родилась и выросла в Великобритании и переехала в Сирию в 2000 году после замужества. Она вышла замуж за Башара Асада за год до того, как он стал президентом Сирии.