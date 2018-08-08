Сирийские военные отбили атаку боевиков в Латакии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сирийские военные отразили атаку боевиков, действующих в зоне деэскалации Идлиб, сообщил на брифинге в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"В районе населенного пункта Сараф провинции Латакия боевики незаконных вооруженных формирований в темное время суток предприняли атаку на высоту, занятую правительственными войсками. Нападение успешно отбито, два сирийских военнослужащих получили ранения", - сказал генерал-майор.

Генерал добавил, что в течение суток позиции правительственных войск обстреливали в районе населенных пунктов Икко, Сараф (дважды) и Нахшебба провинции Латакия, а также позиций правительственных войск и жилых кварталов в районе Кастелло (дважды) города Алеппо.

Кроме того, Цыганков сообщил об активизации снайперов и диверсантов из числа боевиков.

"На севере провинции Хама и в западных районах города Алеппо отмечаются неоднократные случаи ведения снайперского огня по позициям правительственных сил и попытки проникновения диверсионно-террористических группс целью минирования маршрутов передвижения сирийских военнослужащих", - сказал он.

Российский центр по примирению, отметил Цыганков, призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.