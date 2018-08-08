Российские дипломаты уточнят информацию об инциденте во время матча ПАОК - "Спартак"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генконсульство России в Салониках (Греция) проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед началом матча ПАОК - "Спартак" (Москва).

"В связи с сообщениями в ряде российских СМИ об имевших место в городе Салоники нападениях на российских граждан в преддверии футбольного матча "Спартак" - ПАОК информируем, что Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с греческими правоохранительными органами", - информирует генконсульство на своей странице в соцсети Фейсбук.

"К настоящему моменту Генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан", - говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, инцидент был якобы спровоцирован одним из российских журналистов.

В свою очередь пресс-служба греческого клуба ранее сообщила, что российский журналист показал неприличный жест в адрес фанатов ПАОК перед началом матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком".

"Имел место небольшой инцидент, когда российские журналисты пробирались через толпу болельщиков ПАОКа и один из них показал жест толпе фанатов. Инцидент завершился после вмешательства представителя службы безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Матч ПАОК - "Спартак" в Салониках закончился победой греческого клуба со счетом 3:2.