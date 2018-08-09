Президент Молдавии не подписал решение парламента о передаче участка под посольство США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон отказался промульгировать и вернул в парламент закон об отведении территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США.

"Как уже было объявлено ранее, сегодня я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США. Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы", - сообщил Додон в четверг на своей странице в фейсбуке.

Он также опубликовал сопроводительное письмо к председателю парламента Андриану Канду, в котором аргументирует свое решение. Президент отметил, что "на протяжении долгих лет Республиканский стадион являлся главной спортивной ареной страны, став своеобразным национальным символом".

В своем обращении к спикеру парламента, президент указывает и на ряд процедурных нарушений.

Вопрос строительства нового здания посольства США на месте бывшего Республиканского стадиона обсуждается уже несколько месяцев. В июле парламент принял закон, которым разрешил полный снос стадиона и продажу земельного участка для строительства нового здания посольства США. Общая площадь земли составляет 5,18 га в центральной части Кишинева. Правительство должно определить стоимость продажи земли, а также провести переговоры и составить договор о купли-продажи недвижимости. Предполагается, что сумма сделки может составить 15-20 млн. долларов.

Бывший Республиканский стадион был построен в 1952 году. Он вмещал 20 тыс. зрителей, здесь проводила матчи кишиневская команда "Нистру", которая несколько лет играла в Высшей лиге Чемпионата СССР по футболу.

Спортивные сооружения внутри стадиона были снесены еще в 2007 году, когда президентом Молдавии был Владимир Воронин. Он обещал тогда, что уже к 2009 году на месте стадиона появится новая футбольная арена. За прошедшие 11 лет стадион, от которого остался только забор и центральная арка, зарос бурьяном.