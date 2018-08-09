Сеул и Пхеньян назначили переговоры для подготовки нового саммита

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея и КНДР проведут в понедельник 13 августа переговоры на высоком уровне, посвященные организации нового двустороннего саммита, сообщает в четверг телеканал YTN со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

Местом для проведения переговоров избран населенный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Также стороны обсудят выполнение договоренностей, выработанных по итогам предыдущего саммита.

Южнокорейскую делегацию на переговорах возглавит министр по делам объединения Чо Мён Гюн.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встречались в мае 2018 года. Между ними была достигнута договоренность о третьей встрече, которая должна состояться осенью этого года в Пхеньяне.