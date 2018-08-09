Закрывший шестилетнюю девочку в багажнике машины мужчина оказался ее отцом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Полиция нашла мужчину с вызвавших резонанс фотографий, на которых он закрывает багажник машины с находящейся внутри девочкой, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД России по Якутии.

"Им оказался 33-летний житель Якутска. Ребенок, находившийся в багажнике автомашины, является его 6-летней дочерью", - отметили в пресс-службе.

На отца составлены административные протоколы по ст. 5.35 "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и ч. 3 ст. 12.23 "Нарушение правил перевозки людей" КОАП РФ.

Жители Якутска распространяли в соцсетях снимки с системы видеонаблюдения автозаправки, на которых видна девочка, лежащая в багажнике автомобиля "Тойота", и мужчина, закрывающий багажник.