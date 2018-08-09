Турция в пятницу обнародует новую экономическую модель развития

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции объявили, что представят новый план экономического развития страны, рассчитывая, таким образом, вернуть доверие инвесторов, пишет The Financial Times.

В заявлении отмечается, что правительство будет стремиться охладить экономику, чтобы ослабить опасения инвесторов, связанные с ее несбалансированным ростом и чрезмерной зависимостью от краткосрочного зарубежного финансирования.

Тем временем курс турецкой лиры к доллару США упал до рекордного минимума, доходности госбумаг резко выросли на фоне обострения конфликта между Анкарой и Вашингтоном. Отсутствие прогресса в переговорах представителей Турции и США, направленных на налаживание отношений между двумя странами после ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном, привело к росту опасений эскалации конфликта, который уже нанес урон турецким активам.

Курс лиры относительно американской валюты в четверг упал до рекордных 5,4487 лиры/$1.

Лира подешевела на 30% относительно доллара США с начала текущего года, потеряв 7,6% за последние шесть сессий.

Сообщение о новой экономической модели, однако, не смогло поддержать финансовые рынки. Курс лиры, восстановившийся до 5,4040 лиры/$1 до публикации сообщения Минфина, возобновил снижение.