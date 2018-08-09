Черногория выдала ордер на арест экс-сотрудника ЦРУ по делу о попытке госпереворота

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Черногории выдала международный ордер на арест, чтобы добиться экстрадиции бывшего агента ЦРУ Джозефа Ассада, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Ордер выдан по обвинению в участии в попытке государственного переворота в Черногории, отмечает агентство. Сообщается, что Ассад - гражданин США, родившийся и выросший в Египте.

Следователи в Черногории полагают, что в октябре 2016 года группа граждан России, Сербии и Черногории попыталась из Сербии организовать в Черногории государственный переворот, чтобы отстранить от власти премьер-министра и лидера Демократической партии социалистов Мило Джукановича, а также помешать этой стране вступить в НАТО. Переворот якобы намечался на 16 октября 2016 года, когда в Черногории был день выборов в парламент.

Специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием обстоятельств попытки срыва парламентских выборов в стране, заявлял, что переворот в Черногории готовили некие "российские националисты", они же планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича. Вместе с тем он сказал, что у него нет никаких доказательств, что к этому причастны российские власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров называл обвинения в адрес российских спецслужб в подготовке переворота в Черногории голословными и высосанными из пальца.