Жителя Грузии осудили за попытку залезть в палатку "понравившихся" ему туристок

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Грузии Зугдидский районный суд в четверг приговорил к десяти месяцам лишения свободы жителя поселка Чхороцку (край Самегрело - Верхняя Сванетия), который был задержан сотрудниками полиции два дня назад в районе высокогорного озера Тобаварчхили при попытке незаконно проникнуть в палатку туристок из Германии.

Как сообщают грузинские СМИ, прокуратура ранее в четверг сообщила о заключении процессуального соглашения с задержанным, который полностью признал свою вину.

Согласно решению суда, из десятимесячного срока три месяца задержанный проведет в тюремном учреждении, а семь месяцев - условное осуждение с испытательным сроком.

Адвокат задержанного Шота Чиковани заявил журналистам, что его подзащитный встретил по дороге двух туристок из Германии, вместе с которыми на озере Тобаварчхили выпил небольшое количество алкогольного напитка.

По словам адвоката, задержанный намеревался предложить туристкам сексуальный контакт, однако попытки изнасилования не было.

Между тем, СМИ отмечают, что на заседании суда задержанный заявил, что сожалеет о произошедшем.

Ранее в МВД Грузии заявили о задержании мужчины, который пытался проникнуть в палатку туристов из Германии. Полицию вызвали сами туристы.

Каровое озеро Тобаварчхили (в переводе с мегрельского - "серебрянное озеро"), которое считается одним из красивейших высокогорных озер Грузии, находится в Цаленджихском муниципалитете края Самегрело - Верхняя Сванетия. Озеро расположено на высоте 2650 метров над уровнем моря.