Российского бизнесмена попытались взорвать в Бишкеке

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В центре Бишкека во дворе жилого дома произошел взрыв, в пятницу сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным местных СМИ, было совершено покушение на бизнесмена, гражданина России Александра Гайдукова. Отмечается, что в 2016 году на предпринимателя уже покушались практически на том же месте.

Как рассказали в пресс-службе ГУВД, звонок в милицию поступил в 11:28 (8:28 по Москве), жильцы дома, находящего на пересечении улиц Исанова и Рыскулова, сообщили в милицию о нескольких громких хлопках. После звонка на место выехала следственно-оперативная группа.

"Пострадавших в результате взрыва нет, на месте работает оперативно-следственная группа и эксперты", - сказал собеседник агентства.

Других деталей в ГУД не сообщили, заявив, что "детали происшествия будут после завершения работы следователей и экспертов"