На Украине закрыли дело мэра Харькова Кернеса

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

"Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича,... Блинника Виталия Дмитриевича,... Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу", - говорится в решении, озвученном А.Антоновым на заседании суда в пятницу.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Полтавской области в течение 7 дней со дня его оглашения.

В мотивировочной части документа отмечается, что сторона обвинения не являлась на дебаты на протяжении 7 заседаний, не уведомив суд о причинах своей неявки.

"Руководствуясь п.4 постановления Пленума Верховного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 17 октября 2014 года суд оценивает такое процессуальное поведение прокуроров по данному уголовному производству как бездействие, неактивность, и констатирует, что указанные должностные лица прокуратуры не прибыли в суд без уважительных причин, в результате чего нарушается принцип разумности сроков (рассмотрения дела - ИФ) и верховенства права... Несмотря на положение ч.1 ст. 118 УПК Украины, которой закреплено, что судебное рассмотрение должно быть проведено и завершено в разумные сроки, Генеральной прокуратурой Украины совершаются действия, направленные на лишение суда возможности вынесения суда по сути предъявленного обвинения", - говорится в решении суда.

В документе указано, что потерпевшие и их представители также неоднократно не являлись по вызову в суд и не уведомляли о причинах своей неявки.

Суд отметил, что неявка прокуроров, потерпевших и их представителей в судебные дебаты нарушает принцип соревновательности сторон и принцип равенства всех перед законом и судом. Кроме того, сторона обвинения таким поведением нарушает принцип уважения к человеческому достоинству.

"Поскольку судом исчерпаны возможности обеспечения участия прокуроров и потерпевших в такой важной стадии судебного процесса, как судебные дебаты, суд лишен возможности принять окончательное решение по сути обвинения, поэтому следует обратиться к возможности применения аналогии права в уголовном процессе", - говорится в решении суда.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 УК Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

25 июня 2018 года по окончании очередного заседания судья Антонов заявил о переходе к дебатам и объявил перерыв для подготовки к ним до 2 июля.