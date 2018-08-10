В горах Японии разбился вертолет спасателей с девятью людьми на борту

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Вертолет японской службы спасения в пятницу потерпел крушение в центральной части Японии, сообщает агентство Associated Press.

На борту воздушного судна находились девять человека. Пока официальной информации об их состоянии нет.

Авиакатастрофа произошла в горной местности в префектуре Гумма. Спасатели отправились туда, чтобы проверить подготовку горной тропы для альпинистов, открытие которой было намечено на эти выходные.

Местные власти начали расследование происшествия.