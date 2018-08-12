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Путин отправился на саммит по статусу Каспийского моря

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие в Пятом саммите каспийских государств, который состоится в воскресенье в казахстанском Актау.

В саммите также будут участвовать президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов, а также правительственные делегации.

Очень важное мероприятие

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, предполагается, что лидеры рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств "каспийской пятерки". Кроме того, планируется определить приоритеты развития на период следующей встречи в таком формате.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча будет "очень важным мероприятием".

Центральным событием саммита должно стать подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция о правовом статусе Каспия

Ранее Песков сообщил, что в ходе совещания Путина с постоянными членами Совета Безопасности России была отмечена важность финализации многолетней работы по урегулированию правового статуса Каспия.

Переговоры о правовом статусе богатого природными ресурсами Каспийского моря ведутся более 20 лет из-за различий в позициях пяти государств региона - России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Эти разногласия тормозили принятие Конвенции по правовому статусу Каспия.

5 декабря 2017 года глава МИД Сергей Лавров по итогам прошедшей в Москве встречи министров иностранных дел "каспийской пятерки" заявил, что ее участники договорились по всем ключевым положениям конвенции о правовом статусе Каспия, а текст документа фактически готов к подписанию лидерами пяти прикаспийских стран.

29 июня В.Путин принял предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как сообщили ранее в пресс-службе президента РФ, "многолетняя работа переговорщиков и экспертов позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников".

Основные положения конвенции

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно ей пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.

Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, а все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.

Другие соглашения и договоренности

Кроме того, в рамках встречи будет подписан ряд пятисторонних межправительственных документов.

В частности будут подписаны два пятисторонних межправительственных соглашения, направленных на укрепление экономических связей: о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и в области транспорта.

Одной из задач, которые стоят перед "каспийской пятеркой", является наращивание объемов торговли и превращение Каспия в один из наиболее эффективных в Евразии узлов мультимодальных транспортных маршрутов.

Ожидается, что на саммите будет подписано соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море - по борьбе с терроризмом, с организованной преступностью и о взаимодействии пограничных ведомств.

Сотрудничество и добрососедство

Как сообщили ранее в пресс-службе президента РФ, страны "каспийской пятерки" сохраняют высокий уровень доверия и взаимопонимания по ключевым вопросам сотрудничества, атмосферу дружбы и добрососедства.

"Благодаря коллективным усилиям прибрежных государств Каспийский регион развивается стабильно и бесконфликтно", - сообщили в пресс-службе.

Государства уделяют большое значение сохранению биоразнообразия Каспия и охране его экосистемы. Так с 2016 года проводятся совместные учения спасательных служб пяти стран. В августе этого планируется провести учения у побережья Казахстана.

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Теги: Каспийское море

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