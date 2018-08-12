В результате массовых акций протеста в Румынии пострадали 455 человек

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Массовые акции протеста продолжились в румынской столице Бухаресте, в результате столкновений пострадали 455 человек, сообщает Associated Press.

Митинги начались в Бухаресте еще в пятницу 10 августа. В центре города собрались десятки тысяч протестующих. На следующий день они вновь пришли к зданию правительства с флагами Румынии и Европейского союза.

Люди вышли на улицы под лозунгами "Вы воры!", обвиняя действующие власти в коррупции и выражая недовольство низкими зарплатами. Митингующие призывали к отставке правительства и новым выборам.

Как отмечает "Би-би-си", многие протестующие - это румыны, которые уехали из страны, но решили вернуться на родину ради участия в митингах.

Пятничные выступления закончились стычками с силовикам: сообщалось, что некоторые митингующие бросали бутылки, в ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал действия полиции чересчур жесткими.

"Я категорически осуждаю жесткое вмешательство полиции, этот несоразмерный действиям людей шаг", - заявил он.