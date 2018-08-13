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В Белом доме собрались наказать экс-помощницу Трампа за записи разговоров на диктофон

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Белый дом рассматривает варианты действий в рамках правового поля в отношении бывшей помощницы президента США Дональда Трампа Омаросы Маниголт-Ньюман за запись на диктофон ее разговоров с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли, сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников.

Кроме того, руководство США рассматривает меры, направленные на то, чтобы не допустить распространение информации с записей.

Накануне Маниголт-Ньюман в эфире программы "Встреча с прессой" на телеканале NBC заявила, что тайно записывала разговоры в Белом доме. В частности, в ходе программы прозвучал один из фрагментов ее разговора с Келли.

Подобное поведение экс-помощницы вызвало критику со стороны представителей нынешней администрации. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что "мысль о том, что сотрудник тайно проносил записывающее устройство в ситуационную комнату Белого дома, свидетельствует о вопиющем неуважении к нашей национальной безопасности".

Высказывания Маниголт-Ньюман вызвали опасения и у экспертов национальной безопасности США, а также бывших сотрудников Белого дома. СМИ отмечают, что ситуационная комната Белого дома предназначена для работы в период кризисов и использование любых электронных устройств и телефонов в ней строго запрещено.

Бывший пресс-секретарь президента США Шон Спайсер назвал действия экс-помощницы Трампа "серьезным нарушением протокола в области безопасности".

В выходные газета The Washington Post опубликовала выдержки из книги Маниголт-Ньюман "Сошедший с ума: взгляд изнутри Белого дома Трампа", которой должна поступить в продажу в США 14 августа. В описании книги говорится, что речь в ней пойдет о "шокирующем взгляде на коррупцию и постоянные конфликты нынешней администрации".

СМИ напоминают, что Маниголт-Ньюман раньше занимала пост директора по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением и считалась приближенным помощником американского лидера.

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