На концерте в Испании танцпол обрушился в воду

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Более 300 человек получили ранения после обрушения деревянного танцпола в воду на концерте в испанском городе Виго, сообщает El Pais.

"Более 300 человек пострадали во время обрушения деревянного танцпола в воду на концерте O Marisquino в испанском городе Виго. Во время выступления хип-хоп-исполнителя Rels B помост, на котором находились сотни зрителей, обвалился, когда он попросил их попрыгать", - пишет газета.

Все пострадавшие, среди которых были и дети, госпитализированы. По данным служб спасения, в настоящее время жизни людей ничто не угрожает.

По словам главы администрации порта Виго, обрушение произошло из-за слишком большого веса и давления на конструкцию.

Мэр города Абель Кабальеро, ранее критиковавший этот район из-за некачественной туристской инфраструктуры, объявил о начале расследования обстоятельств происшествия.

O Marisquino - фестиваль городской музыки и спорта, который ежегодно проводится в испанском регионе Галисия.