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Талибы разгромили армейскую базу на северо-западе Афганистана

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В граничащей с Туркменистаном афганской провинции Фарьяб, на северо-западе страны, боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ) захватили базу правительственных войск. Об этом сообщил вечером в понедельник телеканал 1TV со ссылкой на источник в структурах безопасности Афганистана.

В результате нападения талибов на базу "Кампи чинои" в уезде Гормач часть военнослужащих были убиты, часть ранены и попали в плен, некоторым из военных удалось вырваться из окружения и добраться до центра уезда. Другие бежали в окрестные горы, и о их судьбе ничего не известно, цитирует телеканал представителя спецслужбы ИРА.

По словам источника, о возможности падения базы военные сообщали руководству несколько дней назад, однако ожесточенные бои, идущие с пятницы в городе Газни, что в центральном Афганистане, не позволили военному командованию отреагировать на угрозу в Фарьябе.

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Теги: Афганистан
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