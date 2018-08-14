Кубинцы начали обсуждать изменения в конституцию страны

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В понедельник на Кубе началось общественное обсуждение изменений в конституцию страны.

В июле текущего года Национальная ассамблея народной власти Кубы приняла проект измененной конституции, которая действует с 1976 года.

В соответствии с измененной конституцией в стане должен быть учрежден пост президента, введено право частной собственности. Основной целью деятельности властей в конституции называете построение социализма.

Изменения, как отмечают западные СМИ, затрагивают также интересы ЛГБТ сообществ, водится понятие гендерного равенства.

Проект обновленной конституции планируется обсудить до ноября на собраниях в 35 тыс. рабочих коллективов и сельскохозяйственных коммун. Результаты обсуждения должны будут обобщить законодатели, после чего в феврале должно пройти всеобщее голосование по основному закону государства.