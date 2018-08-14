ЕС предоставит Украине еще 15,5 млн евро на реформу госуправления

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Европейский Союз решил предоставить 15,5 млн евро бюджетной поддержки Украине для реформирования сектора государственного управления, сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Киеве.

"На основе результатов, достигнутых Украиной в реформировании сектора государственного управления в 2017 году, ЕС решил увеличить помощь Украине в этой важной сфере государственной политики. 15,5 млн евро из общей суммы в размере 90 млн евро, которые составляют обязательства ЕС по поддержке этой реформы, были согласованы для перевода в государственный бюджет Украины за 2018 год", - говорится в сообщении посольства во вторник.

В ЕС напомнили, что это уже вторая выплата после первого транша в размере 10 млн евро, которые были предоставлены в мае 2017 года.

Кроме того, в диппредставительстве отметили, что в 2016 году ЕС одобрил специальную программу помощи реформирования сектора государственного управления в размере 104 млн евро, которая предусматривает 90 млн евро на бюджетную поддержку и 14 млн евро на техническую помощь, которая используется для предоставления консультативных услуг государственным органам, вовлеченным во внедрение реформы.

"Решение о выплате 15,5 млн евро из фондов ЕС в государственный бюджет Украины на 2018 год является нашим признанием ощутимого прогресса, который проделала Украина во внедрении реформы государственного управления", - цитируют в пресс-службе посольства слова временного поверенного в делах ЕС в Украине Томаса Фрелесена.