Два человека пострадали при наезде автомобиля в Лондоне

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате наезда автомобиля у здания парламента в Лондоне, сообщается в твиттере лондонской службы скорой помощи.

"Мы оказали помощь двоим пострадавшим на месте происшествия, они не получили серьезных травм, их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания британского парламента в Лондоне. Полиция сообщала о нескольких пострадавших, отметив, что проводит в связи с инцидентом контртеррористическую операцию. Водитель был задержан.

Witness says vehicle hit several cyclists and then smashed into barrier outside Parliament - one casualty being treated. Police taking situation, understandably, very seriously pic.twitter.com/URCa3NJzVN — Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) August 14, 2018

На улицах в районе Милбанк, возле Парламент-сквер и парка Виктория тауэр гарденс выставлены полицейские кордоны.

На месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов. В район инцидента прибыли 10 машин полиции и три кареты скорой помощи. Также на Парламент-сквер находятся несколько пожарных машин и полиция с собаками.

Кроме того, транспортная полиция Лондона сообщила, что станция метро "Вестминстер" в настоящее время закрыта на вход и выход и доступна только для пересадки пассажиров.