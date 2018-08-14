В мире

Турция не поддержит односторонние санкции против Ирана

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Турция никогда не поддерживала санкции в отношении России и не поддержит санкции в отношении Ирана, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы никогда не поддерживали санкции в отношении России. Касательно санкций в отношении Ирана, мы заявили, что не присоединимся к ним", - сказал Чавушоглу журналистам во вторник.

"Какая-то страна вводит санкции и дает поручения другим странам поддерживать их решения - нет такого мира больше. Когда вы принимали решение о санкциях, разве вы консультировались с нами? Разве вы получили наше мнение об этом?" - добавил глава МИД Турции.

"Если в одностороннем порядке принимается решение, то мы не присоединимся к этому", - заключил он.

7 августа Соединенные Штаты воccтановили ограничительные меры против Ирана в связи с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По словам директора по политическому планированию госдепартамента США Брайана Хука, эти санкции представляют собой первый блок ограничительных мер и коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Турция, Иран

Новости по теме

В мире
Вену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 году
Москва заняла в рейтинге 68-е место, Санкт-Петербург - 70-еПодробнее
 Автомобильный мост обрушился в итальянской ГенуеАвтомобильный мост обрушился в итальянской Генуе
В момент обрушения на мосту находилось множество машинПодробнее
 Эрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроники
Президент напомнил, что у Турции тоже есть своя технологическая компания - Venus VestelПодробнее
 Автомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в Лондоне
Пострадали несколько пешеходовПодробнее
Кубинцы начали обсуждать изменения в конституцию страныКубинцы начали обсуждать изменения в конституцию страны
По проекту новой конституции, в стране появится частная собственностьПодробнее
 Похороны в Йемене переросли в антиамериканские протестыПохороны в Йемене переросли в антиамериканские протесты
Почти 30 детей погибли во время авиаудара коалиции, возглавляемой Саудовской АравиейПодробнее
 CNN узнал о реакции России на саммит в ХельсинкиCNN узнал о реакции России на саммит в Хельсинки
Источник телеканала рассказал, что в России довольны итогами саммитаПодробнее
 Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 годТрамп подписал оборонный бюджет на 2019 год
Америка закупит новые виды вооружений и разорвет связь с китайскими подрядчикамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 августа7 фото
13 августа
Фотохроника 13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАвтомобильный мост обрушился в итальянской ГенуеВ миреЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиВ миреАвтомобиль врезался в ограждение около здания парламента в ЛондонеЭкономикаРубль резко вырос на старте торгов вторникаВ РоссииРоссияне высказали отношение к участникам путча 1991 годаВ миреКубинцы начали обсуждать изменения в конституцию страны

Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным

В банке "Возрождение" сменился председатель правления

В Татарстане проверят сообщения об избиении полицией подростка, сбившего инспектора ДПС

Житель Башкирии, заказавший убийство матери и сестры из-за бизнеса, получил 23 года колонии

Мособлизбирком спрогнозировал явку на выборах губернатора Подмосковья на уровне 35%

В Петербурге завершили расследование дела одного из организаторов тренинга "Зеора"

РФ дала все разрешения для строительства Nord Stream 2

Обрушение моста в Генуе

Обрушение моста в Генуе6 фото

Путин в среду посетит молодежный форум "Машук"

Россиян предупредили о задержках при прохождении контроля в британском Хитроу

Трамп после нападения в Лондоне назвал террористов бешеными животными

Егор Титов затруднился назвать фаворита в матче "Спартак" – ПАОК

Банки РФ в январе-июле увеличили кредиты физлицам на 11,6%

Не менее 11 человек погибли при обрушении моста в Генуе

Цены на нефть пошли вверх после падения в понедельник

Пьяный житель Тюмени напал на приехавшего к нему фельдшера скорой

Вену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 году

Вену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуМосква заняла в рейтинге 68-е место, Санкт-Петербург - 70-е Подробнее

Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $200 млрд впервые в этом году

При обрушении моста в Генуе погибли десятки человек

Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь

Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночьОб этом "Интерфаксу" сообщил источник в "Европейской медиа группе", в состав которой входит радиостанция Подробнее

Защита Улюкаева обещала продолжить добиваться отмены приговора в Верховном Суде

Турция не поддержит односторонние санкции против Ирана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru