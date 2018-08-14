Турция не поддержит односторонние санкции против Ирана

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Турция никогда не поддерживала санкции в отношении России и не поддержит санкции в отношении Ирана, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы никогда не поддерживали санкции в отношении России. Касательно санкций в отношении Ирана, мы заявили, что не присоединимся к ним", - сказал Чавушоглу журналистам во вторник.

"Какая-то страна вводит санкции и дает поручения другим странам поддерживать их решения - нет такого мира больше. Когда вы принимали решение о санкциях, разве вы консультировались с нами? Разве вы получили наше мнение об этом?" - добавил глава МИД Турции.

"Если в одностороннем порядке принимается решение, то мы не присоединимся к этому", - заключил он.

7 августа Соединенные Штаты воccтановили ограничительные меры против Ирана в связи с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По словам директора по политическому планированию госдепартамента США Брайана Хука, эти санкции представляют собой первый блок ограничительных мер и коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.